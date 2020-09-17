العراق: الحشد يعلن عن خطة محكمة لتأمين زيارة الاربعين

2020/09/17 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي في العراق، مشاركة ١٠ آلاف من مقاتليها في خطة تأمين زيارة الاربعين في ٤ محافظات....

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