شياطين الدولة العميقة-شعوذة أمريكية - نادية خلوف


شياطين الدولة العميقة-شعوذة أمريكية - نادية خلوف
2020/09/17 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف منذ الثمانينيات ، أعطت أعداد متزايدة من الإنجيليين محاربة الشياطين دورًا رئيسيًا في روحانياتهم وسياساتهم.

المعروفة باسم "الحرب الروحية" ، هذا يرى الشياطين كأطراف فاعلة مركزية في السياسة العالمية والحياة اليومية.

على الرغم من أن الإيمان بالحرب الروحية غالبًا ما يُنظر إليه على أنه هامش ، إلا أنه شائع عبر الخطوط الطائفية ، بما في ذلك بين الإنجيليين المقربين من دونالد ترامب مثل روبرت جيفريس والمستشارة ......

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