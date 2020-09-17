2020/09/17 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى قدمت الناقدة د.أماني فؤاد الأستاذة بأكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافية المصرية (وهي الوزارة المفترض أنها معروفة بموقفها المعلن والتاريخي من التطبيع) مقالا بتاريخ 1 سبتمبر 2020 بعنوان: "اللغة التي يعرفها سلام اليوم"، حاولت فيه أماني فؤاد الترويج لمشروع "اتفاقية إبراهيم" ضمن "صفقة القرن"، وتطبيع العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل"، مستندة لما فعله السادات ومعاهدة كامب ديفيد بعد حرب عام 1973..



وكأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أماني فؤاد وخطاب الاستلاب: تهافت منطق الجزرة - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أماني فؤاد وخطاب الاستلاب: تهافت منطق الجزرة - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).