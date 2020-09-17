-إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية- - الجزء الثاني - عبد السلام أديب

2020/09/17 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - في الجزء الأول من هذه المداخلة التي قدمت خلال الندوة الرقمية التي انعقدت يومي 20 و21 غشت 2020، تمت محاولة ربط السيرورة الاجتماعية بثلاث مكونات رئيسية وهي نمط الإنتاج والتشكيلة الاجتماعية وما يحدث داخلهما من تناقضات تشكل أساس الصراعات الطبقية والسياسية.



وبما ان المداخلة كانت مرتجلة وعرفت الكثير من النقاشات بعد انتهائها، فقد حاولت إعادة كتابتها من خلال محاور الموضوع وعززتها باستشهادات ماركس وإنج ......





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