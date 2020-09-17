أفضل 10 وظائف مضمونة مالياً خلال كورونا

2020/09/17 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع انتشار فيروس كورونا العام الحالي تضررت العديد من القطاعات لخسائر هائلة بسبب فرض القيود للحد من انتشار الوباء، وتسبب الوباء في الكثير من الأضرار أهمها ارتفاع البطالة عالمياً حيث أصبح الشخص يبحث عن وظيفة تضمن له الدخل. الصيدلاني الصيدلاني: تتمثل مهنة الصيدلاني بأنه الشخص الملم بالأدوية ويعمل على صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات […]

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