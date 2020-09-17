الانتحار احتجاج ورفض للواقع البائس - جلال الصباغ

2020/09/17 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ نسمع بشكل يومي عن حوادث انتحار في صفوف الشباب والشابات، خصوصا في المناطق والمحافظات الأكثر فقرا وبطالة، فهذه عروس أقدمت على شنق نفسها بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، وذلك شاب القى بنفسه من أعلى جسر في الناصرية وهو خريج كلية الهندسة العاطل عن العمل، وآخر أنهى حياته بطلق ناري في الرأس بعد أن عجز عن توفير احتياجات أطفاله.....



حوادث كثيرة وحزينة، قصص تُدمي قلب اي انسان، لا يزال يحتفظ بشيء م ......





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