تمارين بسيطة لحرق سكر الدم ومنع ارتفاعه

2020/09/17 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ما هي التمارين التي يمكنها خفض سكر الدم؟ وكم دقيقة من الرياضة يجب أن يمارس مريض السكر أسبوعيا؟ وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند ممارسة الرياضة بالنسبة لمرضى السكري؟ الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها في هذا التقرير.نبدأ مع الفوائد التي يقدمها النشاط البدني لمرض السكري، وتشمل: 1- مساعدة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل […]

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