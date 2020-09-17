الحشد الشعبي يعلن قتل 3 من عناصر تنظيم داعش جنوب غرب كركوك

2020/09/17 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اعلنت قوات الحشد الشعبي، قتل 3 من عناصر تنظيم داعش، جنوب غرب محافظة كركوك.وجاء في بيان مقتضب للحشد، تلقى المستقلة نسخة منه ليل الأربعاء على الخميس (17 أيلول 2020) ، إن “قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول “داعش” الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك، و تمكنت […]

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