قوة امنية تعتقل رئيس هيئة استثمار بغداد

2020/09/17 | 07:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي".واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان اسباب اعتقال الزاملي".يذكر ان قوة امنية اعتقلت قبل ايام مدير التقاعد العامة السابق احمد الساعدي على خلفية شبهات فساد.





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