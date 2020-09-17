2020/09/17 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قوة امنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي”.واضاف المصدر انه “لم تعرف لغاية الان اسباب اعتقال الزاملي”.يذكر ان قوة امنية اعتقلت قبل ايام مدير التقاعد العامة السابق احمد الساعدي على خلفية […]

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