شاهد: القبض على عصابة خطف وتسليب في نينوى

2020/09/17 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة نينوى شمال العراق، عن القاء القبض على عصابة خطرة تقوم بالخطف والتسليب، وتحرير احد المخطوفين....

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