الشرطة يبحث عن الفوز امام الاهلى السعودي في ابطال اسيا

2020/09/17 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..يلتقى فريق الأهلى السعودى مع نظيره الشرطة العراقى، في السادسة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة و بغداد ، على ستاد خليفة الدولى بالعاصمة القطرية “الدوحة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا […]

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