من رسالة الله الأخيرة الى البشرية - عبد الفتاح علي رضا

2020/09/17 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا من رسالة الله الأخيرة إلى البشريه :واعلموا إنما غنتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول.



إن هذه الآية تنطوي على أهمية خاصة بسبب كونها لعبت دورا كبيرا على انتشار وتوسع الإسلام.



إن الجندي المسلم استبسل في القتال ليس فقط من أجل نشر الإسلام وإنما أيضا وهو الأهم الحصول على الغنائم بحيث يمكن اعتباره يأتي بالدرجة الأولى قبل الاقتناع بالإسلام.



وأوضح دليل على ذلك هو ما حدث في معركة أحد .إن النبي محمد أوص ......





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