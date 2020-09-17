المصالح المشتركة أقوى من أرض إسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين - الوف بن

2020/09/17 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الوف_بن *المصالح المشتركة بين اسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها العرب أقوى من ايديولوجية ارض اسرائيل الكاملة وأقوى من تضامن العرب مع الفلسطينيين.



ولكن من السابق لأوانه الفرح من اجل المستوطنين*محرر صحيفة "هآرتس" الراحل، دافيد لنداو، قال لي ذات مرة بأن التاريخ سيظهر جميع أحداث السلام كعملية واحدة وهي قبول اسرائيل في الشرق الاوسط، التي بدأت بعد حرب يوم الغفران وهي تواصل منذ ذلك الحين بشكل مس ......





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