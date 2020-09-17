2020/09/17 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تم إطلاق خدمة ألعاب xCloud من مايكروسوفت رسميًا فى 22 دولة، ويأتى من بين الدول الـ 22 التى تتوفر بها الخدمة: الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، واعتبارًا من الإطلاق الأولى، يمكن بث أكثر من 150 لعبة مباشرة عبر هاتف ذكى أو جهاز لوحى أو كمبيوتر شخصى أو وحدة […]

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