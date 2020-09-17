كربلاء تكشف تفاصيل عن الخطة الأمنية لتأمين زيارة الأربعين

2020/09/17 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

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مراسم زيارة الأربعين

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت محافظة كربلاء، عن استكمال استعداداتها لإقامة مراسم زيارة الأربعين، حيث أكدت أن كربلاء ستفتح أبوابها لاستقبال الزائرين بعد أن وضعت القوات الأمنية اللمسات الاخيرة لخطة محكمة ومتكاملة لتامين تلك الزيارة، بمساندة الحشد الشعبي الذي استدعى آلاف المتطوعين للمشاركة في تلك الخطة.

وذكر قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، 16 أيلول 2020، ان " الخطة ستبدأ في الاول من شهر صفر وتنتهي في 21 منه، تدخل القوات الاضافية بموجبها مع حلول شهر صفر، وستقسم محافظة كربلاء على اربعة محاور تتمثل بالمحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الغربي والمحور الشرقي بغية جعل الخطة ذات مرونة وانسيابية عالية".

وأوضح الهاشمي، ان "هذه الخطة وضعتها القيادات الامنية في قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة وطيران الجيش والحشد الشعبي".

وطالب رئاسة اركان الجيش بنصب جسر عائم في المسيب لتسهيل مرور الزائرين نحو كربلاء وتيسير عملية تنقل القطعات على الجسر الكونكريتي.

من جانبه وخلال المؤتمر الصحفي الامني المشترك، اجاب رئيس اركان الجيش الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير يار الله، عن مطالب القيادات الامنية، مؤكدا تقديم جميع الاحتياجات الامنية والطبية والهندسية لانجاح هذه الخطة .

واشاد يار الله، بدور قوات الحشد الشعبي الكبير والفعال من خلال مسكها وتعاونها بجميع المحاور لتأمين زيارة الاربعين.

وكانت فرقة العباس القتالية (لواء 26 حشد شعبي)، قد كشفت في وقت سابق، عن استدعاء 5 آلاف متطوع للمشاركة في خطة الزيارة حيث يقومون بالانتشار في محاور كربلاء للقيام بعملية تفتيش الزائرين عند المداخل.

كما ان قوات الحشد الشعبي ستقوم بإشراك الطيران المسير في عمليات التعفير من خلال حمل الواحدة منها 25 لترا من مواد التعقيم، لتقليل الاصابات بفيروس كورونا.

ر.إ

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