الكاظمي يعلق بشأن حادثة مقتل الصيدلانية شيلان وعائلتها

2020/09/17 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بشأن جريمة قتل عائلة عراقية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" فجر اليوم، 17 أيلول 2020، "اشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني".

واضاف" أشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني".

وختم تغريدته بالقول "‏الرحمة للعائلة الشهيدة"، كما أرفق التغريدة بصورة للقبض على القاتل.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل عن عملية القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، حيث أكد انه "بأشراف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كوردستان، عملية استخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها".

واعلنت وكالة الاستخبارات، أمس الأربعاء، القبض على منفذ مجزرة المنصور ببغداد التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها.

ر.إ

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