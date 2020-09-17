العثور على آثار ظهور اول انسان في شبه الجزيرة العربية قبل اكثر من 120 الف سنة

2020/09/17 | 08:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، عن اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك، يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

تعلن #هيئة_التراث عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد "آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لأكثر من 120 ألف سنة".#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/6mj66f4HBq

— هيئة التراث (@MOCHeritage) September 16, 2020

وأكد أن هذا الاكتشاف الأثري الجديد والمهم يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه البقعة من العالم.

وأضاف الحربش أنه وفقاً لنتائج المسح الأثري عُثر على آثار أقدام بشرية لسبعة أشخاص، وآثار لحوافر جمال وفيلة، وحيوانات من فصيلتي الوعول والبقريات، إضافة إلى حوالي 233 أحفورة، تُمثل بقايا عظمية للفيلة والمها.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال المؤتمر صوراً للاكتشاف الذي يعكس عمق تاريخ الجزيرة العربية ومدى إسهاماتها الحضارية في التاريخ، مشيداً بما تحظى به أعمال ومشاريع التنقيب الأثري في المملكة من دعم واهتمام ومتابعة من سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة.وكشف الحربش أن هيئة التراث تعمل على تأهيل المواقع الأثرية وفتحها للزوار، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة بالآثار داخل وخارج المملكة، وإعداد ونشر بحوث ودراسات متخصصة في الآثار، تشتمل على الأنشطة التعريفية والتوعوية.

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