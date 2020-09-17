2020/09/17 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان دولا اقليمية تسعى الى ابعاد العراق وخلق العراقيل من اجل عدم انجاز ميناء الفاو الكبير، لافتا الى ان انجاز الميناء سيساهم في انعاش الاقتصاد العراقي.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الكويت ودولا وبعض دول الخليج لايروق لها انجاز واكمال بناء ميناء القاو الكبير بمحافظة البصرة على مياه الخليج”.

واضاف ان “انجاز الميناء سيكون بوابة اقتصادية كبيرة للعراق وممرا نحو دول اوروبا، وبالتالي فأن القطاع الكمركي سينتعش اضافة الى تشغيل الاف الايادي العاملة والقضاء على البطالة”.

وبين ان “بعض الاطراف السياسية قد تتلق دعما من دول الخليج ومبالغ كبيرة من اجل عرقلة انجاز الميناء الى اشعار اخر، حيث من المتوقع ان تكون هناك زيارات لبعض الساسة الى الدول غير الراغبة بانجاز هذا الميناء بهدف الحصول على المال وادخاله في خانة المساومات السياسية”.

واوضح ان “تشغيل الميناء سيوفر للعراق مورداً كبيرا بديلا للنفط في رفد الموازنة بمبالغ كبيرة اضافة الى انفتاح العراق على دول تجارية عدة غير مألوفة، وكذلك استقباله للبضائع الاوروبية ليكون بذلك ممرا كبيرا لكل العالم نحو اوروبا واسيا وافريقيا”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: ميناء الفاو الكبير يواجه اطماع دولية ومعرقلات كبيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: ميناء الفاو الكبير يواجه اطماع دولية ومعرقلات كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).