صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين على مصرف الرشيد

2020/09/17 | 08:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرشيد ، الاربعاء ، رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.ودعا المصرف في بيان، انه على “كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ الممنوح مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها”.

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