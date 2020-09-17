نائب عن الصادقون: تعيينات الكاظمي خالفت توجيهات المرجعية وكرست المحاصصة

2020/09/17 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية، فاضل جابر، ان تعيينات الكاظمي الأخيرة جاءت تكريسا للمحاصصة ولم تأت بشخصيات مستقلة، لافتا الى ان تلك التعيينات خالفت توجيهات المرجعية الدينية.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “ملف التعيينات التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرفوضة تماما بسبب العودة الى المحاصصة، خاصة انها درجات خاصة مهمة يجب ان يكون لها مقبولية بين مختلف الأوساط”.

وأضاف ان “تعيينات الكاظمي يخالف أوامر المرجعية وتوجيهاتها خاصة مايتعلق بالمعايير والمهنية والاختصاص، اذ يجب ان تكون الشخصيات مستقلة”.

وبين ان “المناصب وزعت وفق رؤية محاصصاتية وبالتالي فأن هذه التعيينات مرفوضة ولم تأتي وفقا لارادة الشعب وتوجيهات المرجعية الدينية”.



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