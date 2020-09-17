شرطة كربلاء توضح حادثة انتحار امرأة

2020/09/17 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أوضحت مديرية شرطة كربلاء، خبراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده {انتحار امرأة من أعلى بناية مقابل المرآب الموحد للسيارات في المحافظة} مساء أمس الأربعاء.





وبينت شرطة كربلاء في بيان، أن "ما حصل هو ليس انتحار كما أشيع بل كانت محاولة انتحار لإمرأة أمام المرآب الموحد وقد تدخلت مفارز شرطة كربلاء لغرض إنقاذ حياتها".

وأضاف البيان انه "وبحسب المعلومات الأولية فإن المرأة تعاني مشاكل عائلية مما دفعها لمحاولة الانتحار هذه وهي حاليا في مدينة الامام الحسين الطبية لتلقي العلاج بعد أن تدخلت دوريات النجدة لإنقاذها وإحالتها الى المستشفى".

عمار المسعودي

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