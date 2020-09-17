2020/09/17 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان قانون الانتخابات سيشعل صراعا جديدا بين الكتل السياسية خاصة التي تمتلك قواعد جماهيرية في محافظات دون غيرها، لافتا الى ان القانون قد يمضِ وفقا للتعديلات الجديدة لكن الصراع سيكون حول تقسيم المحافظات.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “تقسيم الدوائر المتعددة بين المحافظات سيشعل صراعا بين الكتل السياسية خاصة التي تمتلك قواعد جماهيرية في بعض المحافظات دون غيرها”.

وأضاف ان “بعض الكتل ستلجأ الى التحالف مع كتل أخرى وفي عدة محافظات، من اجل الحصول على اكبر تمثيل لها داخل تلك المحافظات”.

وبين ان “قانون الانتخابات سيمضي وفقا للتعديلات الجديدة، وبتوافق جميع الكتل رغم اعتراض بعضها، لكن الصراع سيتحول الى مفوضية الانتخابات حول تقسيم المحافظات وعدد الدوائر والنسب السكانية التي سيتم اعتمادها لتلك الدوائر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيكاني: قانون الانتخابات سيشعل صراعا بين الكتل السياسية في الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيكاني: قانون الانتخابات سيشعل صراعا بين الكتل السياسية في الأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).