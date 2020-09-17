2020/09/17 | 08:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في أولى زياراته التي أجراها إلى إقليم كوردستان في وقت سابق من الشهر الجاري وكان في استقباله مسرور بارزاني – صورة: مكتب إعلام حكومة إقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر مسرور بارزاني بعد اعتقال "سفاح عائلة شيلان") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكر مسرور بارزاني بعد اعتقال "سفاح عائلة شيلان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).