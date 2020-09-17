“يطبِّعون مع أسرائيل فيخدمون إيران”

2020/09/17 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ماجد الشويلي…

🔳نعم سيكون تطبيعهم خدمة لايران لأنها لن تكون بحاجة بعد الان لبذل المزيد من الجهد لاثبات عمالتهم.🔳هؤلاء الحكام العرب الذين صدعوا رؤوسنا بالمشروع الايراني التوسعي في المنطقة أثبتوا أنهم جزء من المشروع الصهيوأمريكي.🔳عملية التطبيع جرت برعاية أمريكية فحسب وليست أممية ما يعني بالضرورة أنهم رهنوا مصيرهم بيد أمريكا المتقهقرة أمميا ورئيسها المتهالك أمريكياً🔳خدموا إيران لان الشعوب المسلمة والحرة في المنطقة ستعلق آمالها عليها فحسب🔳خدموا إيران لانها ستتخلص من مشروع المقاومة والرفض العربي المصطنع🔳خدموا إيران حين انخرطوا بمشروع غير ناضج وغير مستوف لشروطه ولوازمه الموضوعية .حين تخطوا مرحلة صناعة الاستمراء الشعبي لخطوة التطبيع.🔳خدموا ايران أكثر حينما وضعوا بيدها كل مسوغات استهدافهم فيما لو فكرت أسرائيل بشن هجوم عليها.🔳خدموا أيران بتهرئة الجامعة العربية وتعزيز الفرز العربي على اساس الموقف من اسرائيل .🔳خدموا أيران حينما أكدوا بغبائهم للعالم أجمع أن أمريكا راعية لمصالح أسرائيل فحسب .🔳خدموا إيران حينما سيتأكد للشعب الايراني أكثر أن قيادته تنتهج النهج الصحيح في سياستها بالمنطقة .🔳خدموا أيران حينما أذلوا انفسهم دون مقابل؛ وأيران تدفع الغالي والنفيس ليكونوا اعزاء دون مقابل .🔳أغرب ماقالوا أنهم يطبعون بغضاً بأيرانوبهذا قد قدموا أكبر خدمة لأيران

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