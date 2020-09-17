البصرة.. انطلاق الصفحة السادسة لعمليات الوعد الصادق

2020/09/17 | 08:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الخميس ، انطلاق الصفحة السادسة لعمليات الوعد الصادق في المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "عمليات الوعد الصادق في صفحتها السادسة انطلقت اليوم في محافظة البصرة".

وذكر قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، أن المرحلة الخامسة لعمليات الوعد الصادق اسفرت عن إلقاء القبض على 38 مطلوبا للقضاء، من ضمنهم تسعة بنغلادشيين من دون إقامة.

كما أسفرت الصفحة الخامسة عن مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة للتفتيش عن السلاح والبحث عن مطلوبين.ـ

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