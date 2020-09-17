الاقتصاد النيابية: الحكومة لم تنسق مع كردستان حول إيرادات المنافذ الحدودية واجراءاتها “معيبة”

2020/09/17 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، ان الحكومة لم تنسق مع الأقليم بشأن إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات والنفط، رغم زيارة الكاظمي الى الإقليم، لافتة الى ان إجراءات الحكومة بشأن تلك المبالغ والايرادات معيبة جدا.

وقالت شاكر لـ /المعلومة/، ان “كردستان تمتلك اكثر من 20 منفذا حدوديا، إضافة للمعابر الحدودية، ولاتوجد عليها سيطرة من قبل الحكومة وان وجدت لكنها ضعيفة جدا”.

وأضافت ان “هناك اتفاقات بين الكاظمي وحكومة الإقليم على مايبدو بشأن المنافذ الحدودية، وحتى زيارته الى كردستان لم ينتج عنها أي تنسيق بشأن المنافذ والمطارات والنفط والثروات الأخرى التي يجب ان تخضع للحكومة المركزية”.

وبينت ان “إيرادات المنافذ والمطارات والنفط يجب ان تصل الى الحكومة المركزية في بغداد، في حين ان المعيب ان يكون للكاظمي تأكيد على ان بغداد من الممكن ان تتسلم 50% من تلك المبالغ التي بذمة كردستان”.



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