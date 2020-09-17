وسط توترات مع الصين.. مسؤول أميركي ثان يزور تايوان

2020/09/17 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور مسؤول أميركي كبير تايوان الخميس، لحضور مراسم تأبين للرئيس الراحل لي تينغ-هوي، ما قد يثير غضب بكين بعد شهر على زيارة مسؤول أميركي أخر الى الجزيرة.

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