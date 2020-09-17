المالية النيابية: الحكومة تجهل العدد الحقيقي للموظفين الفضائيين

2020/09/17 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة لاتمتلك قاعدة بيانات حقيقية بشأن الموظفين الفضائيين واي ارقام تطرح بهذا الشأن غير دقيقة.

وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة مطالبة بإجراء تحقيق بعدد الفضائيين والمؤسسات التي يتواجدون فيها، لأن الدولة العراقية لاتمتلك قاعدة بيانات حقيقية بشأن الموظفين الفضائيين واي ارقام تطرح بهذا الشأن غير دقيقة".

واضاف : أنه "يجب الوصول الى المتورطين بتعيين الفضائيين ومحاسبتهم"، مبينا أن "الأرقام التي حصلنا عليها، تؤكد وجود اكثر من 250 الف شخص يستلمون اكثر من راتب من الدولة العراقية".

وبين كوجر أن "الحكومة اعتبرت هذا الرقم مبالغ به وحين طلبنا رقماً دقيقة لم يزودونا بأي شيء".

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