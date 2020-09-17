الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين بدون كفيل

المعلومة/بغداد..
اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفين بدون كفيل وتسدد على مدى ست سنوات.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.
وأضاف البيان أن “التقديم على السلفة الكتروني وبدون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans“.
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