2020/09/17 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفين بدون كفيل وتسدد على مدى ست سنوات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

وأضاف البيان أن “التقديم على السلفة الكتروني وبدون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans“.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين بدون كفيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين بدون كفيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).