ترامب : اللقاح الامريكي سيكون جاهزا للتوزيع خلال الشهر القادم

2020/09/17 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..رجح الرئيس دونالد ترامب ، أن يجهز اللقاح الأميركي ضد فايروس كورونا للتوزيع في شهر تشرين الأول المقبل، أو بعده بقليل.وقال ترامب، بحسب “روسيا اليوم”، إن “الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020”.وكان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد […]

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