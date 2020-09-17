انطلاق الصفحة السادسة لعمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/09/17 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انطلقت ،اليوم الخميس ، الصفحة السادسة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن” عمليات الوعد الصادق في صفحتها السادسة انطلقت اليوم في محافظة البصرة”.

وكان مدنف ذكر في وقت سابق، أن المرحلة الخامسة لعمليات الوعد الصادق اسفرت عن إلقاء القبض على 38 مطلوباً للقضاء ،من ضمنهم تسعة بنغلادشيين من دون إقامة.

كما أسفرت الصفحة الخامسة عن مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.



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