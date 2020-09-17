مقرب منه : الكاظمي سيصدر قرارات بتعيينات جديدة بالدرجات الخاصة

2020/09/17 | 09:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مقرب منه الكاظمي سيصدر قرارات بتعيينات جديدة بالدرجات الخاصةكشف سياسي عراقي ، مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ، عن قرب صدور قرارات بتعيينات جديدة في الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.وقال السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيصدر خلال الأيام القريبة، القادمة، قرارات بتعيينات جديدة في الدرجات الخاصة في الدولة العراقية، تضم شخصيات سياسية ومستقلة، كالحزمة الاولى من التعيينات التي تم الإعلان عنها اول امس “.موضحاً ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عازم على إنهاء ادارة مؤسسات الدولة العراقية بالوكالة”، مردفاً “كل الاسماء التي سيعلن عن تعيينها ، يعتزم تقديمها الى مجلس النواب العراقي، لغرض التصويت عليها، حتى تدار المؤسسات بالأصالة بدل الوكالة”.

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