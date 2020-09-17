2020/09/17 | 09:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، ان سلفة 25 مليون دينار للموظفين من دون كفيل وتسدد على مدى ست سنوات.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

وأشار الى، ان "التقديم على السلفة الكتروني ومن دون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني أضغط هنـــــــــا".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين من دون كفيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: سلفة ٢٥ مليون للموظفين من دون كفيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).