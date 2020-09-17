طقس العراق : استقرار درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد

2020/09/17 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الى استقرار درجات الحرارة عند مستوى أقل في عموم مناطق البلاد، مع ارتفاع بسيط في مستوى الرطوبة أقصى الجنوب.وقال المتنبئ الجوي واثق سلامي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الخميس ، “لا يتوقع حصول تغيير في أجواء العراق والطقس في المناطق سيكون مشمساً غالباً ماعدا مناطق غرب الرطبة والحدود الجنوبية […]

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