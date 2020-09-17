2020/09/17 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

قتلت قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي، الخميس، أحد عناصر تنظيم “ داعش” الإرهابي، فيما اصابت آخر اثناء تصديها لهجوم غادر جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول “ داعش” الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك”.

وأضاف البيان، أن “قوات اللواء تمكنت من قتل أحد عناصر “ داعش” المهاجمين واصابة اثنين آخرين”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: مقتل واصابة ثلاثة “دواعش” جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: مقتل واصابة ثلاثة “دواعش” جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).