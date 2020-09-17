2020/09/17 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرف الرافدين: سلفة 25 مليون للموظفين بدون كفيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين: سلفة 25 مليون للموظفين بدون كفيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).