2020/09/17 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، (17 أيلول، 2020)، مقتل 3 من مقاتليها، بعد صدهم لهجوم داعشي في محافظة كركوك.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تزف الان شهدائها الابرار الابطال من اللواء 16 ﴿القوات التركمانية﴾، بعد هجوم لعصابات د1عش الارهــابية في جنوب غرب كركوك".

واضاف البيان أن "المقاتلين الشهداء هم: الشهيد البطل / جعفر حسن اصغر، الشهيد البطل / صالح ولي علي، الشهيد البطل / انور شوکت خلیل".

وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي، الخميس، التصدي لهجوم نفذه تنظيم داعش جنوب غرب كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول داعش الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك".

واضاف أن "القوات تمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين واصابة اثنين آخرين"، لافتاً الى أن "عملية التصدي ماتزال مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن مقتل 3 من مقاتليه بهجوم لداعش في جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن مقتل 3 من مقاتليه بهجوم لداعش في جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).