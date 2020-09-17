انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة

2020/09/17 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة جنوب العراق، اليوم الخميس، عن انطلاق الصفحة السادسة من عمليات "الوعد الصادق"....

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