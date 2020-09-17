تفاصيل اعتقال النمسا لمهاجرين مكدسين داخل شاحنة براد

2020/09/17 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النمساوية، اعتقال سائق شاحنة براد كان بداخلها أكثر من 38 مهاجرا مكدسين فوق بعضهم البعض دون أي تهوية....

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