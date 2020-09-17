الرئيس بارزاني: ما حصل لعائلة دارا رؤوف كارثة وحشية وجريمة بشعة

2020/09/17 | 09:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس بارزاني بأداء الأجهزة الأمنية في أربيل وقال "أشدّ على أيدي أبطال المؤسسات الأمنية في مدينة أربيل - صورة: kdp.info

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