موقع : مواجهة الفصائل المسلحة اهم تحدي يواجه امريكا في العراق

2020/09/17 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع "ذا هيل" : التحدي الذي يواجه واشنطن في بغداد حاليا، هو مواجهة إطلاق الصواريخ من قبل "الفصائل الموالية لإيران

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