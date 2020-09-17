“بشرى سارة” للراغبين بالتقديم على سلفة 25 مليون من مصرف الرافدين

2020/09/17 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ان سلفة الـ 25 مليون دينار للموظفين ستكون بدون كفيل.

وقال المصرف في بيان له، ان السلفة ستكون بلا كفيل وتسدد على مدى 6 سنوات، مبينا ان منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

واوضح، ان التقديم على السلفة الكتروني وبدون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني.

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