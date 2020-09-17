تربية الكرخ الثانية تكشف عدد الوظائف الشاغرة في المديرية

2020/09/17 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت مديرية تربية الكرخ الثانية، الخميس، توفر 3 الاف درجة وظيفية في المديرية نتيجة لحركة الملاك في موازنة العام المقبل.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس اسماعيل الكلابي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (17 آيلول 2020) ان تنفيذ قانون التقاعد الجديد احال عددا كبيرا من الموظفين في جميع دوائر الدولة لتحول درجاتهم الوظيفية الى الحذف والاستحداث، مشيراً الى ان مديريات التربية تعد من اكثر الدوائر في القوى العاملة، ومنها مديرية تربية الكرخ الثانية التي تضم 36 الف موظف.

واضاف ان موازنة العام المقبل ستكون زاخرة بالدرجات الوظيفية، وهناك 3 الاف درجة وظيفية في مديرية تربية الكرخ الثانية، الا ان القرار في هذا الموضوع لوزارة المالية ورغبتها في توظيف الدرجات لخدمة العملية التربوية.

وبين الكلابي ان الشروط توضع من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارتي المالية او التخطيط او الامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً ان الشرط المهم منح هذه الدرجات الى المحاضرين الذين اكتسبوا خبرة وقدموا جهدا مجانيا لخدمة الالاف من الطلبة وسد النقص الحاصل في المدارس، اضافة الى توفر الخبرة والمهنية لديهم.

وبشأن بدء العام الدراسي اوضح الكلابي ان المديرية هيأت جميع المدارس والملاكات التعليمية والتدريسية والادارية، الا انها تنتظر قرار خلية الازمة الخاصة بفيروس "كورونا" باستئناف الدوام من عدمه، منبهاً على وجود بدائل في حال زادت خطورة انتشار الفيروس كالتعليم عن بعد او استخدام "منصة نيوتن".

والمح مدير عام المديرية الى ان هناك استعدادات من قبل المدارس الاهلية لفتح ابوابها امام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي الجديد من خلال نشر الاعلانات الترويجية الخاصة، الا انها بانتظار قرار خلية الازمة بهذا الشأن لاستئناف العام الدراسي الجديد.

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