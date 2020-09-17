ترمب يحدد موعد توزيع لقاح فيروس كورونا

2020/09/17 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن تبدأ الولايات المتحدة في توزيع لقاح ضد "كوفيد-19 "في شهر تشرين الأول أو بعده بقليل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، 16 أيلول 2020، حيث قال "نحن جاهزون لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة للغاية.



يمكن أن نبدأ في وقت ما في أكتوبر...



أعتقد أنه سنبدأ في منتصف أكتوبر وربما بعد ذلك بقليل."

وأضاف ان " الولايات المتحدة مستعدة أيضا لتوزيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020".

وكشف ترمب، خلال المؤتمر عن إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، كما أكد علمه بوجود إصابات محتملة بالوباء في البيت الأبيض، مبينا انها " ليست بالقرب منه"، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة الأميركية، قد اكدت أمس الأربعاء، انها ستبدأ في توزيع أي لقاح لكورونا في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

ومن المقرر ان يتم تخصيص جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها، وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

ر.إ

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