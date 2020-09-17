الامانة تباشر بتطوير شارع ابن كثير

2020/09/17 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت امانة بغداد،اليوم الخميس،المباشرة بتطوير شارع ابن كثير شرق العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت باعمال وتطوير واكساء شارع ابن كثير الحيوي والمهم كونه يربط شارع القدس بشارع الزهور من جهة ومنطقة المضمار بمنطقة (UN) من جهة اخرى ضمن قاطع بلدية الغدير شرق العاصمة بغداد".

واضاف ان"الاعمال تتضمن ارصفة وقالب جانبي وتعلية منهولات وانشاء مشبكات ومن ثم الاكساء وبعرض 10 متر وطول 1350 متر سيما بعد اندثار معالمه الاصلية".

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