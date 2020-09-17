2020/09/17 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت امانة بغداد، الخميس، إطلاق أعمال تطوير وإكساء شارع حيوي ومهم شرق العاصمة.



وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، أن فرقها "في دائرة المشاريع قامت بأعمال تطوير وإكساء شارع ابن كثير الحيوي والمهم الذي يربط شارع القدس بشارع الزهور من جهة ومنطقة المضمار بمنطقة (UN) من جهة اخرى ضمن قاطع بلدية الغدير شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الأعمال تتضمن ارصفة وقالب جانبي وتعلية منهولات وإنشاء مشبكات ومن ثم الاكساء وبعرض 10 متر وطول 1350 متر سيما بعد اندثار معالمه الاصلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. حملة إعمار شارع ’مندثر’ في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. حملة إعمار شارع ’مندثر’ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).