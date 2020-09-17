موسم جديد من البوندسليغا.. وبايرن ميونخ مرشح فوق العادة

2020/09/17 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو بايرن ميونيخ مرشحا فوق العادة لحصد لقبه التاسع تواليا في بطولة ألمانيا لكرة القدم، خصوصا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، فيما يحاول بوروسيا دورتموند ولايبزيغ مجددا الدخول على خط المنافسة.

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