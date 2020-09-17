العراقيون يشترون 592 منزلا في تركيا خلال شهر اب الماضي  

2020/09/17 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اظهرتْ بيانات احصائية تركية، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر اب 2020.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، ان “الايرانيين جاؤوا بالمرتبة الاولى من حيث شرائهم للعقارات التركية في شهر اب وبواقع 650 منزلا ، فيما جاء العراقيون بالمرتبة الثانية وبواقع 592 منزلا ومن ثم جاءت روسيا بـ 366 منزلا ومن ثم افغانستان بـ 156 منزلا ومن ثم جاءت اذربيجان بشراء 154 منزلا”.

واضافت ان “مبيعات العقارات للأجانب خلال اب 2020، زادت بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، الا انها انخفضت خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا”.

واشارت الى ان “إسطنبول تصدرت قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب خلال اب الماضي، تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا”.



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