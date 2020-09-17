النزاهة : صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (21) متهماً في شركة مصافي الشمال

2020/09/17 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أن السيِّد قاضي […]

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